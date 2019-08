“Boy With Luv” dei BTS suonata da un’orchestra sinfonica ti farà innamorare ancora di più

Ascoltare per credere

Qualche giorno fa l'Orchestra Sinfonica di Tehran, diretta dal maestro Shahrdad Rohani, ha voluto rendere omaggio ai Paesi del MIKTA (Messico, Indonesia, Corea, Turchia e Australia) suonando delle cover di famose canzoni di artisti provenienti da queste Nazioni. Per la Corea non potevano che sceglierne una dei BTS!

Questi talentuosi musicisti hanno hanno proposto in chiave classica "Boy With Luv", singolo realizzato da Batang Boys insieme ad Halsey. Il risultato ti farà innamorare ancora di più della canzone, scommettiamo?

Proprio con "Boy With Luv" i BTS hanno vinto il premio come Best K-Pop agli MTV Video Music Awards 2019. Ad eleggerli vincitori ci ha pensato la splendida Zara Larsson, che con loro ha inciso il featuring "A Brand New Day". Di seguito puoi rivedere il video di quando la band è stata decretata vincitrice.

Recentemente i BTS hanno annunciato una lunga pausa per la prima volta dal debutto. Dopo 6 anni di incessante lavoro, i ragazzi meritano davvero una vacanza! QUI puoi leggere il comunicato ufficiale diffuso l'11 agosto dalla loro agenzia Big Hit Entertainment.

ph: getty images