Boomdabash: dove e quando saranno le date del Per un Milione Tour

Per tutta l'estate

Reduci dallo speciale concerto del 9 maggio all'Alcatraz di Milano, ora i Boomdabash stanno pensando alla tournée estiva. La band salentina ha infatti annunciato la prima tornata di date del Per un Milione Tour, che li porterà a esibirsi in giro per l'Italia fino a settembre.

Curioso di sapere dove poter andarli a sentire? Dai un'occhiata al calendario qui sotto!

21/05 - San Severo (Fg) @ Festa del Soccorso 2019

04/07 - Pavia @ Castello Visconteo

13/07 - Valmontone (Rm) Valmontone Summer Festival @ Valmontone Outlet

14/07 - Mestre (Ve) @ Home Festival c/o Parco San Giuliano

02/08 - Agira (En)

06/08 - Vignanello (Vt)

09/08 - Vasto (Ch) @ Aqualand

17/08 - Roseto Capo Spulico (Cs) @ Lungomare

18/08 - Torre Paduli (Le)

21/08 - Alassio (Sv) @ Riviera Music Festival

31/08 - Noci (Ba) @ Noci Music Festival

06/09 - Matelica (Mc) @ Faceoff Fest

14/09 - Mondovì (Cn) @ Wake up Festival

21/09 - San Vito lo Capo (Tp) @ Cous Cous Festival

Il tour estivo dei Boomdabash prende il nome dalla canzone con la quale hanno partecipato al Festival di Sanremo 2019 e che puoi riascoltare di seguito.

