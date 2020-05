Bono (U2): nella lista delle 60 canzoni che gli hanno salvato la vita ce ne sono anche due italiane

60 come gli anni che ha appena compiuto

Domenica 10 maggio ha compiuto 60 anni Bono, icona della musica internazionale e voce degli U2. In occasione di questo importante traguardo, l'artista ha voluto condividere con i due fan la lista delle 60 canzoni che gli hanno "salvato la vita".

"Le canzoni con le quali non avrei potuto vivere senza. Quelle che mi hanno portato da lì a qui, da zero a 60, attraverso tutti i graffi, tutti i tipi di fastidio. Dal serio allo sciocco e... alla gioia, soprattutto alla gioia", ha scritto il cantate in un messaggio rivolto ai fan.

In questo lungo elenco c'è spazio anche per due brani di artisti italiani: "Miserere" di Zucchero (qui nella versione live cantata con Bono e Pavarotti) e "Con te partirò" di Andrea Bocelli.

Puoi ascoltare le canzoni del cuore di Bono qui sotto:

ph: ufficio stampa, credito Danny North