Bohemian Rhapsody: le guardie della Regina hanno suonato la canzone in omaggio ai Queen

Semplicemente fantastico

Sulla scia del successo del film Bohemian Rhapsody - che ai Golden Globes 2019 si è aggiudicato i premi per il miglior film e miglior attore, quest'ultimo andato a Rami Malek - anche Buckingham Palace ha voluto rendere omaggio ai grandissimi Queen.

Le guardie della Regina hanno suonato "Bohemian Rhapsody", canzone di Freddie Mercury e compagni uscita nel 1975 che dà il nome alla pellicola.

Il video della performance è semplicemente fantastico, vedere per credere!

Il set di Bohemian Rhapsody è stato galeotto per Rami Malek e Lucy Boynton: i due si sono innamorati, proprio come Freddie Mercury e Mary Austin, i personaggi che hanno interpretato nel film. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images