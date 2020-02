Blue Ivy ha vinto il suo primo premio importante con la canzone “Brown Skin Girl”

Realizzata con mamma Beyoncé

Blue Ivy sempre più sulle orme di mamma Beyoncé e papà Jay Z. La primogenita dei Carters ha tutte le carte in regola per diventare una star della musica e il premio importante che ha appena ricevuto ne è la riprova.

A soli 8 anni, Blue Ivy ha vinto nella categoria Outstanding Duo, Group or Collaboration ai 51esimi NAACP Image Awards, premi assegnati dalla National Association for the Advancement of Colored People per gli artisti di colore che per i loro meriti si sono distinti nell'arco dell'anno nel mondo del cinema, televisione, musica, letteratura e arti in generale.

Blue Ivy ha vinto grazie alla sua partecipazione a "Brown Skin Girl", canzone realizzata da Queen B insieme a Saint Jhn e Wizkid per l'album "The Lion King: The Gift".

Come ha ricordato nonna Tina, madre di Beyoncé, Blue Ivy è così diventata la più giovane artista aver aver vinto un premio così prestigioso.

ph: getty images