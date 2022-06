Blanco e Mahmood in crisi? Ecco la loro (ironica) replica

Ecco come hanno risposto alle voci su un loro presunto litigio

Dopo il grande successo di “Brividi”, con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood sarebbero in crisi? Le voci riguardo a un loro presunto litigio hanno cominciato a circolare all'indomani della loro partecipazione a Radio Zeta Future Hits Live 2022.

Secondo alcuni rumor riportati da varie testate nazionali, nel backstage dell'evento i due non si sarebbero rivolti la parola. Delle voci da brividi che però sono state messe a tacere dalla replica dei due cantanti, contraddistinta dal loro tipico umorismo.

Sulle sue Instagram Stories, Mahmood ha pubblicato uno scambio di messaggi avvenuto su WhatsApp in cui commenta con Blanco le voci riguardanti il loro presunto “litigio”.

Mahmood scrive: “Abbiamo litigato? Non lo sapevo. Sei uno str***o”.

Blanco replica con un “Vaff*****o”.

Mahmood a questo punto aggiunge: “Ora ti blocco. Basta**o. Lasciami in pace”.

Il finto scambio di insulti è accompagnato da un selfie di Blanco mentre si trova in spiaggia in Puglia, dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia della nuova fidanzata Martina Valdes, cui è legato da marzo, dopo la rottura con la sua ex Giulia Lisioli. Anche Mahmood allega un suo selfie a torso nudo da una spiaggia.

Alla faccia di chi li vuole in crisi, i due insomma si stanno godendo le vacanze e, in quanto a ironia, sembrano più che mai sulla stessa onda.

