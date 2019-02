Le Blackpink hanno sfoggiato la rainbow flag sul palco a sostegno della comunità LGBTQ+

Durante il concerto di Manila nelle Filippine, le Blackpink hanno dimostrato tutto il loro sostegno alla comunità LGBTQ+ sventolando una bellissima rainbow flag.

BLACKPINK showed their support for the LGBTQ+ community in Manila Philippines, by holding a rainbow flag tonight! 😍🏳️‍🌈 #BLACKPINKINYOURAREAMANILA pic.twitter.com/DUwNLMUBGc