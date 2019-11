Le Blackpink sono il primo gruppo k-pop a raggiungere il MILIARDO di view con un video musicale

OMG

Nuovo record in arrivo per le Blackpink! Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa sono diventate il primo gruppo k-pop a raggiungere (e superare) il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un singolo video musicale. La clip in questione è quella di "DDU-DU DDU-DU".

Il 2019 per le Blackpink è stata un'ottima annata. Oltre al record su YouTube, le ragazze sono il gruppo femminine più ascoltato su Spotify nell'arco del 2019, con la bellezza di un MILIARDO di streaming. Solo applausi per loro!

A proposito di traguardi, le Blackpink sono anche la prima band coreana ad aver ottenuto un disco d'oro qui in Italia. La certificazione è arrivata grazie a "Kiss and Make Up", brano di Dua Lipa al quale le ragazze hanno partecipato. Un importante riconoscimento per Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé, che speriamo le porti presto nel nostro Paese.

ph: getty images