Blackpink: in attesa del nuovo album “Born Pink”, il singolo “Pink Venom” è già da record

Inarrestabili!

Il comeback delle Blackpink è appena iniziato e già hanno infranto un record! La loro nuova canzone "Pink Venom" ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica singoli globale di Spotify, un traguardo che ha fatto diventare Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé il primo gruppo femminile a raggiungere tale obiettivo a livello mondiale.

E le big news non finiscono qui: le Blackpink hanno anche infranto il record come prime artiste femminili ad aver raggiunto più velocemente le 100 milioni di visualizzazioni con un videoclip.

"Pink Venom" anticipa il nuovo album delle Blackpink - il secondo della loro carriera - "Born Pink" in uscita venerdì 16 settembre in tutto il mondo.

Il disco sarà presentato nel corso di un tour mondiale che prenderà il via a ottobre da Seoul (Corea del Sud), per poi trasferirsi negli Stati Uniti e successivamente in Europa - Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam le città che ospiteranno i concerti - e poi proseguire infine nel 2023 in Asia, Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda.

ph: ufficio stampa, credito YG Entertainment