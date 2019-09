Le Blackpink hanno raggiunto il loro primo importante traguardo in Italia

Le Blackpink sono la prima band coreana ad aver ottenuto un disco d'oro qui in Italia. La certificazione è arrivata grazie a "Kiss and Make Up", brano di Dua Lipa al quale le ragazze hanno partecipato. La canzone è contenuta nella riedizione del disco "Dua Lipa", uscita a ottobre dello scorso anno.

Le Blackpink hanno fatto la storia! Nel nostro Paese, prima di loro, ci era riuscito solo PSY.

