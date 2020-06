Le Blackpink sono tornate: ecco cosa ne pensano i fan del nuovo singolo “How You Like That”

"Blackpink in your area"

Today is the day: le Blackpink hanno pubblicato il singolo inedito "How You Like That", accompagnato dal video ufficiale che è una vera bomba. Vedere per credere!

Le coreografie e i nuovi look sfoggiati da Lisa, Jennie, Rosé e Jisoo sono pazzeschi e hanno molto colpito i fan. Di seguito trovi alcune delle opinioni espresse via Twitter, dove l'hashtag #HowYouLikeThat è subito entrato in tendenza.

ti guardiamo tutti dal basso #LISA 😔 PERCHÉ AL TUO LIVELLO NON CI ARRIVERÀ NESSUNO #HowYouLikeThat pic.twitter.com/tUGLXOPbc5 — ᥣorყ🌤⁰⁶²⁶ (@smlrity) June 26, 2020

COMPLIMENTONI BLACKPINK CHE VIBE CHE ESTETICA #HowYouLikeThat — 桜 Sakura🌸💜 ⟭⟬ ⁷ (@Hanawasakuragi_) June 26, 2020

Non deludono mai, non c'è una una loro canzone o comeback che non mi sia piaciuto Sono qua per supportare tutto questo talento e non me me pento💯#HowYouLikeThat pic.twitter.com/6PSwDLbQzF — fra🌙 (@fullmoon_energy) June 26, 2020

è bellissima loro sono bellissime è tutto perfetto stannarle è stata una delle migliori decisioni della mia vita #HowYouLikeThat — 𝓛⁷𖧵 (@artvtete) June 26, 2020

Lo dico? Ne é valsa la pena attendere così tanto. Un boppone, spero continuino con questo concept perché sta a tutte da dio. Non mi aspettavo per niente una cosa così potente da loro. Sono scioccata, e sempre più fiera di loro. #HowYouLikeThat — 🐥❤️~ BLM (@charminmoon1331) June 26, 2020

ph: getty images