È ufficiale: il comeback delle Blackpink sarà a giugno

I rumors circolavano già da tempo, ma la conferma ufficiale da parte della YG Entertainment è arrivata solo ora: il tanto atteso comeback delle Blackpink si terrà a giugno! A inizio e a metà mese la girl band k-pop più popolare al mondo rilascerà musica inedita.

Secondo quanto riportato da magazine Star News, le Blackpink hanno concluso la realizzazione del nuovo album.

I fan più attenti delle Blackpink avevano intuito dall'arrivo di importanti novità già a inizio aprile, dopo aver visto un foto di Jennie in studio di registrazione.

Jennie of @YGOfficialBlink reveals she’s back in the studio in new Instagram post. 🎧 pic.twitter.com/aNSoNOx0fP