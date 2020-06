I Black Eyed Peas annunciano l’uscita del nuovo album “Translation”

Potrai ascoltarlo dal 19 giugno

I Black Eyed Peas stanno per tornare con un nuovo album in studio, l'ottavo della loro carriera. Il progetto si intitola "Translation" e sarà tuo da venerdì 19 giugno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Black Eyed Peas (@bep) in data: 11 Giu 2020 alle ore 4:05 PDT

In attesa di ascoltarlo puoi dare un'occhiata alla tracklist:

1."Ritmo (Bad Boys For Life)" Con J Balvin

2."Feel The Beat" Con Maluma

3."Mamacita" Con Ozuna & J Rey Soul

4."Girl Like Me" Con Shakira

5."Vida Loca" Con Nicky Jam & Tyga

6."No Mañana" Con El Alfa

7."Tonta Love" Con J Rey Soul

8."Celebrate"

9."Todo Bueno"

10."Duro Hard" Con Becky G

11."Mabuti" Con French Montana

12."I Woke Up"

13."Get Loose Now"

14."Action"

15."News Today"

"Translation" è stato anticipato dai singoli "Ritmo (Bad Boys For Life)" ft. J Balvin e "Mamacita" ft. Ozuna & J Rey Soul, quest'ultimo candidato a essere uno dei tormentoni dell'estate 2020. Puoi riascoltarlo a tutto volume di seguito!

ph: ufficio stampa