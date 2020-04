Billie Joe Armstrong (Green Day) canta in italiano la cover di “Amico” di Don Backy

A-D-O-R-I-A-M-O

Sentire Billie Joe Armstrong cantare in italiano ti svolterà la giornata, anzi, tutto il week end! La voce dei Green Day ha realizzato una personalissima cover di "Amico", una vecchia canzone di Don Backy, cantate italiano classe 1939.

Pubblicato nel 1963 per il Clan Celentano, il brano era a sua volta una rivisitazione di "Keep Away From Other Girls" cantato da Helen Shapiro.

Per sentire come Billie Joe Armstrong se l'è cavata con la nostra lingua, non devi far altro che cliccare play qui sotto!

Con "Amico" Billie Joe ha voluto rendere omaggio all'Italia, Paese che ama moltissimo e dal quale provengono i suoi trisnonni. Nell'estate 2018 l'artista statunitense aveva fatto visita a Viggiano (Potenza), comune della Basilicata dove sono nati i suoi avi.

Visualizza questo post su Instagram Viggiano Un post condiviso da Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) in data: 24 Giu 2018 alle ore 5:32 PDT

La rivisitazione di "Amico" fa parte di No Fun Mondays, la serie di cover che Billie Joe sta realizzando durante questo periodo di #IoRestoACasa.

