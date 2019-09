Billie Eilish ha pubblicato il videoclip di “All The Good Girls Go To Hell”

OMG

Billie Eilish "sembra un angelo caduto dal cielo" nel video ufficiale del suo nuovo singolo "All The Good Girls Go To Hell". La clip - diretta da Rich Lee - è uscita il 4 settembre e vede Billie vestire i panni di una strana creatura alata, proveniente dal paradiso o dall'inferno?

Per scoprirlo non devi far altro che cliccare play qui sotto!

Billie aveva avvertito i fan dell'arrivo del videoclip a inizio agosto, quando aveva fatto sapere che presto sarebbe stata sul set.

"All The Good Girls Go To Hell" è la quinta traccia del suo album di debutto "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", uscito lo scorso marzo. Il disco ha colpito molto anche Sir Elton John - aka mito vivente della musica - che nel corso di una recente intervista ha speso delle parole bellissime per Billie. Clicca qui per saperne di più.

Recentemente la nuova stella del pop si è molto arrabbiata dopo che un magazine tedesco aveva pubblicato in copertina una foto modificata senza il suo consenso, foto che la ritraeva senza capelli. QUI trovi il riassunto della vicenda.

ph: press