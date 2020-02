Billie Eilish si esibirà agli Oscar 2020

Inarrestabile Billie!

Come da tradizione, anche agli Oscar 2020 ci sarà spazio per la musica. In queste ore è stato svelato la prima performer di questa edizione: si tratta di Billie Eilish! Chissà cosa ha in serbo per la cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 9 febbraio?

Visualizza questo post su Instagram 🤭 Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 29 Gen 2020 alle ore 1:01 PST

L'annuncio di questa speciale esibizione arriva pochi giorni dopo i Grammy Awards, dove la star di "Bad Guy" ha sbancato vincendo (tra gli altri) i 4 premi più importanti: Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best New Artist. Billie è così diventata l'artista più giovane di sempre a portarsi a casa i premi più prestigiosi in una sola edizione.

ph: getty images