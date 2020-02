Con “No Time To Die” Billie Eilish conquista un nuovo record

Tra le canzoni dei film di 007

Nuova canzone, nuovo record per Billie Eilish. Con la sua "No Time To Die" non solo ha debuttato per la prima volta alla posizione numero 1 della Official Singles Chart inglese, ma risulta essere anche quella che ha venduto di più nella prima settimana dall'uscita tra tutte le canzoni presenti nelle colonne sonore dei film della saga 007. Un primato, quello di Billie, riconosciuto dai dati diffusi dalla Official Charts Company, società che si occupa di stilare e di pubblicare le classifiche in UK.

In una sola settimana "No Time To Die" di Billie Eilish ha venduto l'equivalente di 90.000 copie, considerando anche stream e download. Il singolo ha avuto così la meglio su successi come "Writing's On The Wall" di Sam Smith (tema principale del film "Spectre", 2015) e "Skyfall" di Adele ( colonna sonora dell'omonimo film uscito nel 2012), che hanno venduto rispettivamente 70.000 e 84.000 copie.

Billie Eilish ha interpretato per la prima volta dal vivo "No Time To Die" ai Brit Awards 2020, accompagnata sul palco dal fratello Finneas, da Johnny Marr degli Smiths e da Hans Zimmer. Una performance che ha lasciato tutti senza fiato, vedere per credere:

ph: getty images