Billie Eilish ha pubblicato una nuova versione del video di “Bad Guy”

Eccola!

Billie Eilish ha rilasciato sul suo canale YouTube il vertical video di "Bad Guy". Oltre al nuovo orientamento, la clip mantiene lo stesso stile della versione originale, ma con delle differenze. Per scoprire quali non devi far altro che cliccare play qui sotto.

Billie è protagonista della nuova copertina di V Magazine: la 17enne è vestita come una sorta di sposa di epoca vittoriana, lunghissima parrucca castana, diadema di Gucci e mazzo di gigli, perché ogni sposa merita un bouquet il giorno del suo matrimonio. Stenterai a riconoscerla, vedere per credere!

Billie Eilish ha ottenuto ben 9 nomination agli MTV Video Music Awards 2019! Cliccando qui puoi leggere la lunga lista con tutte le star in lizza.

ph: press