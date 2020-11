Billie Eilish ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Therefore I Am”

"I’m so excited for this one"

Tieniti pronto, perché tra pochi giorni potrai ascoltare nuova musica firmata Billie Eilish. La pop star ha annunciato l'uscita del singolo inedito intitolato "Therefore I Am", disponibile da giovedì 12 novembre.

"Sono così emozionata per questa canzone", ha scritto Billie su Instagram. Anche noi non vediamo l'ora di sentirla!

Anche Finneas, fratello e stretto collaboratore di Billie, ha pompato l'uscita di "Therefore I Am": "Non siete pronti", ha scritto via social.

You are not ready https://t.co/p0rjBYlT7H — FINNEAS (@finneas) November 9, 2020

L'ultimo singolo inedito di Billie Eilish è "My Future", pubblicato in estate. La canzone ha mostrato al mondo una nuova versione della cantante più sicura di sé, che trova del tempo per se stessa e si domanda cosa ci sia davanti a lei.

"My Future" è accompagnata da un music video animato realizzato dall'artista australiano Andrew Onorato che puoi rivedere qui sotto.

ph: getty images