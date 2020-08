Billie Eilish ha annunciato l’uscita della canzone inedita “My Future”

Ancora pochi giorni e sarà tua

Tieniti pronto, perché sta per arrivare musica inedita firmata Billie Eilish! La stella del pop ha annunciato l'uscita di una nuova canzone intitolata "My Future", disponibile da venerdì 31 luglio.

Visualizza questo post su Instagram “my future” out thursday Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 24 Lug 2020 alle ore 11:22 PDT

Al momento non si conoscono altri dettagli a riguardo, come ad esempio se il singolo possa essere un anticipo del nuovo album della cantante, ideale seguito del primo fortunatissimo disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", uscito lo scorso anno. Nell'attesa di saperne di più sulle novità che riguardano Billie Eilish, qui sotto puoi rivedere il videoclip della canzone che l'ha lanciata nell'Olimpo delle stelle della musica: "Bad Guy"!

ph: getty images