Billie Eilish: perché c’è chi è convinto che stia per pubblicare un live album

Mercoledì 6 novembre Billie Eilish si è esibita insieme all'inseparabile fratello e collaboratore Finneas alla Third Man Records, l'etichetta discografica di Jack White con sede a Nashville, Tennessee.

Born Rotten

La nuova stella del pop a stelle e strisce avrebbe cantato 11 canzoni di fronte a pochi intimi. In scaletta non sono mancati successi come "Bad Guy", "Bury a Friend", "Wish You Were Gay" e "When The Party’s Over".

Stando a quanto riportato da diversi magazine statunitensi, questo speciale set darebbe vita a un live album in uscita con tutta pprobabilità a dicembre. Al momento usare il condizionale è d'obbligo, dato che la notizia non è stata ancora confermata da Billie e il suo team.

Il suo primo disco dal vivo non sarebbe l'unica novità in vista per la cantante: come lei stessa ha annunciato via Instagram Stories, sono in arrivo anche due canzoni inedite, oltre al videoclip ufficiale della già nota "xanny".

Al momento quello che è certo è che Billie Eilish ha un nuovo taglio di capelli in pieno stile anni '80: il mullet! Clicca qui per vedere la sua reinterpretazione.

ph: press