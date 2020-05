Billie Eilish ha raccontato di essersi ispirata a Nicki Minaj per il suo particolare modo di cantare

Nel corso del suo personalissimo programma radiofonico "me & dad" realizzato per l'appunto con suo papà, Billie Eilish ha raccontato di essersi ispirata a Nicki Minaj per come riesce a cambiare molto velocemente il tono di voce mentre canta.

"Tutti sanno che Nicki è la regina delle voci diverse", ha detto la star di "Bad Guy". Come non essere d'accordo con lei!

.@BillieEilish recently revealed she’s been inspired by @NickiMinaj for the way she does ‘different voices and changes it up’:

“Everybody knows Nicki Minaj is like, queen of doing different voices.” pic.twitter.com/kHIwYZjEfC

— Pop Crave (@PopCraveMusic) May 24, 2020