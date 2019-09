Billie Eilish: questo indizio fa ben sperare nell’arrivo di nuova musica

YESSA

La hit "Bad Guy" e tutte le altre canzoni che formano l'album di debutto di Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" sono frutto del suo talento unito a quello del fratello Finneas.

Classe 1997, il ragazzo è co-autore e produttore delle canzoni della sorella, che non manca di accompagnare come musicista anche durante i suoi concerti (era lui a supportarla dopo la brutta caduta sul palco durante il concerto a Milano Rocks).

Proprio da Finneas è arrivato un tweet che lascia intendere l'arrivo di nuova musica targata Billie Eilish: "Registrando qualcosa con Billie oggi e suona così BENE."

Recording with billie today and she sounds so GOOD — FINNEAS (@finneas) September 6, 2019

Stai pensando anche tu quello che stiamo pensando noi? Grandi novità in vista!

Oltre a collaborare costantemente con la sorella, Finneas sta lanciando anche il suo progetto solista. Qualche giorno fa ha annunciato l'uscita del suo primo EP intitolato "Blood Harmony" e che vedrà la luce il 4 ottobre. Come primo assaggio è già stato rilasciato il singolo "Shelter", che puoi ascoltare di seguito.

