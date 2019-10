Billie Eilish ha zittito i commenti negativi dei fan su una possibile collaborazione con i BTS

Billie Eilish ha rilasciato un'intervista alla radio statunitense NPR in occasione dell'Austin City Limits Festival. Durante l'incontro erano presenti diversi fan, che si sono fatti sentire quando alla cantante è stato chiesto se avesse intenzione di collaborare con i BTS. Billie ha chiesto a sua volta "dovrei farlo?" e il pubblico si è diviso: molti hanno risposto affermativamente, ma tra la folla si è sentito anche qualche sonoro "no!".

La star ha zittito subito i commenti negativi dicendo "Stop! Oh mio Dio, questo è così cattivo! Io ascolto i BTS, loro sono molto carini e hanno sempre detto delle belle cose sul mio conto."

Nel video qui sotto puoi vedere con i tuoi occhi come è andata.

When @billieeilish asked who she should work with...I said @bts_bighit because they like her alot....however the crowd was meh over it🙄 She said she'd listen to them! But if there's ever a collab between the two..."You're Welcome💁🏻‍♀️" That was me! #btsartmy @aclfestival pic.twitter.com/nQFbc929kd