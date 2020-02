Billie Eilish è scoppiata a piangere sul palco dei Brit Awards mentre ritirava il premio

"Mi sono sentita molto odiata recentemente"

Tra i protagonisti dell'edizione 2020 dei Brit Awards c'è sicuramente Billie Eilish. Con la sua intensa interpretazione di "No Time To Die" - nuova canzone parte della colonna sonora dell'ultimo film di 007 - accompagnata sul palco dal fratello Finneas, da Johnny Marr degli Smiths e da Hans Zimmer, ha lasciato tutti senza fiato.

La pop star ha inoltre trionfato nella categoria International Female Solo Artist. Quando è salita sul palco ha ringraziato la Sporty Spice Mel C per averla introdotta e ha iniziato un toccante discorso che l'ha portata a scoppiare a piangere sul palco.

Dopo aver reso omaggio alle altre cantanti in gara in questa categoria (ha definito Lizzo, Lana Del Rey, Ariana Grande e Camila Cabello "la ragione per cui esisto"), Billie ha confidato: "Recentemente mi sono sentita molto odiata. E quando ero sul palco (mentre cantava "No Time To Die", ndr) e ho visto tutti voi sorridermi... Mi ha fatto davvero venir voglia di piangere. E adesso voglio piangere, quindi grazie."

.@BillieEilish gets emotional while accepting the award for International Female Solo Artist at the #BRITs. pic.twitter.com/DqKKLEifSn — Pop Crave (@PopCraveMusic) February 18, 2020

Pochi giorni fa, in un'interista rilasciata alla BBC, Billie Eilish ha raccontato di non voler più leggere i commenti su Instagram. "Stavano rovinando la mia vita. Ancora una volta", ha dichiarato. QUI puoi leggere il suo racconto.

ph: getty images