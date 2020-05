Billie Eilish ha cantato a squarciagola “Break Free” di Ariana Grande nel suo nuovo programma radiofonico come una vera Arianator

Stiamo per darti una notizia nella notizia.

Andiamo per ordine: Billie Eilish ha lanciato un suo personalissimo programma radiofonico su Apple Music. Lo show si intitola "me & dad radio" e, come suggerisce il nome, è realizzato dalla cantante insieme a suo papà. A far loro compagnia ci pensa anche Zane Lowe, rodato dj e conduttore di Apple Music.

E ora andiamo con la seconda news: nel corso di una recente puntata, Billie ha ancora una volta urlato al mondo intero la sua immensa ammirazione per Ariana Grande. "Questo è come dovrebbe essere il pop", ha detto al microfono la star di "Bad Guy" mentre passava "Break Free". Poi a un certo punto, da vera Arianator, Billie si è anche messa a cantare a squarciagola la canzone.

Ascolta qui!

.@BillieEilish raves about @ArianaGrande during her @AppleMusic ‘me & dad radio’ show:

“This is, like, what pop should be like. This is like classic, what I like about pop... She’s really, like, the most talented f**king b**ch out there.” pic.twitter.com/35Stpn4c6l

— Pop Crave (@PopCraveMusic) May 10, 2020