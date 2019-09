Billie Eilish e Twenty One Pilots in concerto a Milano: gli orari e le informazioni utili

Can't wait!

Dopo la prima giornata in compagnia di Florence + The Machine e The 1975, l'edizione 2019 di Milano Rocks continua con gli attesissimi show di Billie Eilish e Twenty One Pilots.

La nuova stella del pop internazionale e il super duo statunitense sono attesi sul palco di Mind Milano Innovation District Area Expo oggi, sabato 31 agosto.

Per arrivare preparato e goderti al massimo i concerti, ti consigliamo di dare un'occhiata alle informazioni utili diffuse degli organizzatori dell'evento.

Orari apertura casse biglietteria (ingresso Triulza)

- Ritiro Ticketone e Ticketmaster a partire dalle ore 12.00

- Cassa vendita dalle ore 12.00

- Cassa accrediti dalle ore 16.00

I documenti necessari per il ritiro dei biglietti sono:

documento di identità;

e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center;

in caso di ritiro da parte di terzi: delega scritta da parte dell’intestatario dell’ordine, fotocopia del documento di identità dell’intestatario dell’ordine, documento di identità della persona delegata ed e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center.

Gli organizzatori consigliano di arrivare sul luogo dell'evento con largo anticipo, anche per facilitare i controlli di sicurezza.

Orari concerti sabato 31 agosto

15:00 -> Apertura Porte

18:00 -> Fidlar

19:05 -> Radio R101 On Stage

19:15 -> Billie Eilish

21:00 -> Twenty One Pilots

All'interno di Milano Rocks non sarà permesso introdurre valigie, trolley, borse o zaini (se non di piccole dimensioni).

Per consultare il regolamento completo clicca qui.

ph: press