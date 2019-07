Billie Eilish e Justin Bieber: la copertina del remix di “Bad Guy” è un vero life goal

Eccola qui!

I rumors si sono dimostrati fondatissimi: Billie Eilish e Justin Bieber hanno unito le forze nel remix di "Bad Guy", hit contenuta nell'album di debutto della cantante "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Uscita con qualche ora di anticipo - si vociferava il 12 luglio, in realtà è già disponibile da giovedì 11 - la collaborazione ha una copertina definita dai fan un vero life goal.

Oltre ad ascoltare la canzone, qui sotto puoi vedere una foto di Billie bambina nella sua cameretta, tutta tappezzata da poster di Justin Bieber. Quando si dice sogni che diventano realtà!

Non è un mistero che tra Justin Bieber e Billie Eilish ci sia una grande stima reciproca. I due si erano incontrati per la prima volta al Coachella 2019. Dopo aver assistito all'esibizione della collega, Justin aveva pubblicato un tenerissimo appreciation post nel quale aveva scritto quanto era orgoglioso di Billie.

Proud of you @billieeilish — Justin Bieber (@justinbieber) 14 aprile 2019

ph: ufficio stampa + getty images