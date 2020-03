Guarda Billie Eilish in concerto cadere (per finta) da un letto sospeso nel vuoto

OMG

I momenti OMG nel nuovo tour di Billie Eilish partito in questi giorni dagli Stati Uniti non mancano di certo. Uno su tutti riguarda l'intro di "Where Do We Go?", quando in scena appare un letto sospeso in aria dal quale la pop star cade nel vuoto. Ovviamente il tutto è fatto in sicurezza ed è solo un effetto speciale, ma il risultato lascia tutti senza parole. Vedere per credere.

.@BillieEilish falls and dangles from a floating bed in the intro to her ‘WHERE DO WE GO?’ World Tour. 🛏 pic.twitter.com/lh1SWGCxJ0 — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020

Tra le parti dei nuovi concerti di Billie più significative c'è senza dubbio quella in cui fa una potente dichiarazione contro il body shaming. La scaletta dello show include un video interludio in cui la cantante di "Bad Guy" si spoglia fino a rimanere in reggiseno. QUI puoi leggere la traduzione del monologo che accompagna questa importante parte del live.

ph: getty images