Questa foto di Billie Eilish insieme ai BTS ha scatenato i rumors su una collaborazione

Pronti a spaccare Internet

Billie Eilish e i BTS si sono incontrati all'Hitmakers Brunch, evento organizzato dal magazine statunitense Variery alla Soho House nel West Hollywood. La cantante di "bad guy" e le star del k-pop hanno scambiato quattro chiacchiere e hanno anche posato per una foto insieme che ha scatenato le fantasie dei fan su una possibile collaborazione.

Non è la prima volta che circolano voci riguardo un featuring tra Billie Eilish e i BTS. In un'intervista rilasciata a Apple Beats Radio 1 lo scorso marzo, i Bangtan Boys avevano rivelato quanto adorerebbero lavorare con lei e quanto hanno amato il suo disco di debutto "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

A ottobre Billie aveva difeso i BTS azzittendo i commenti negativi di alcuni fan riguardo una possibile canzone insieme. QUI trovi il recap di quello che è successo.

Al momento sia Billie che i BTS sono al lavoro sui loro rispettivi nuovi album: stay tuned per i prossimi aggiornamenti!

ph: press + getty images