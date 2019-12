Dopo aver visto questo video di Billie Eilish bambina ti sarà ancora più chiaro quanto fosse destinata a essere una star

Lo ha pubblicato per il suo 18esimo compleanno

Oggi, 18 dicembre, è il 18esimo compleanno della cantante che ha segnato di più il 2019: Billie Eilish! Per celebrare insieme ai fan questa importante ricorrenza, l'artista ha pubblicato via Instagram un tenerissimo video che mette insieme filmati amatoriali di lei bambina e spezzoni di performance di quest'ultimo anno di tour mondiale.

Dopo aver visto Billie piccolissima così a suo agio giocare a fare la pop star ti sarà ancora più chiaro quanto fosse già scritto il suo destino.

Visualizza questo post su Instagram 18 tomorrow Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 17 Dic 2019 alle ore 8:24 PST

Nel video si vede anche l'inseparabile fratello Finneas, fidato collaboratore e co-autore della musica di Billie. Recentemente i due hanno raccontato per filo e per segno come è nata la loro hit "Bad Guy". Fun fact: il ritornello è stato ispirato a una famosa serie tv che aveva come protagonista Selena Gomez. Clicca qui per saperne di più!

La prossima estate Billie Eilish tornerà a esibirsi a Milano per la terza volta! La star di "Bad Guy" è attesa sul palco degli I-DAYS (che si terranno presso MIND Milano Innovation District - Area Expo) venerdì 17 luglio. Nella stessa giornata di esibirà anche Finneas. Cliccando qui trovi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti del concerto.

ph: getty images