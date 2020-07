Beyoncé: il video di “Already” feat Shatta Wale e Major Lazer è qualcosa di epico

BOOM!

Ancora una volta Beyoncé ha superato le più alte delle aspettative con il videoclip di "Already", brano estratto dall'atteso visual album "Black Is King", basato sulla colonna sonora di The Lion King: The Gift.

Bando alle ciance, devi assolutamente vederlo!

"Already" è stato realizzato da Queen Bey in collaborazione con i Major Lazer e l'artista ghanese Shatta Wale, che ha ringraziato Beyoncé con queste parole:

"Grazie mia regina per aver creduto nel mio talento e per avermi dato una piattaforma per condividere il mio buon messaggio al mondo. Che Dio ti benedica per sempre."

ph: getty images