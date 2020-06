Beyoncé ha pubblicato a sorpresa la nuova canzone “Black Parade” in occasione del Juneteenth Day

Tutta da ascoltare

Venerdì 19 giugno Beyoncé è tornata a pubblicare musica inedita. Si tratta della nuova canzone "Black Parade", rilasciata in occasione del Juneteenth Day, ricorrenza annuale che celebra l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti.

"Buon Juneteenth weekend! - scrive Queen B via social - Spero che continueremo a condividere la gioia e a festeggiarci, anche nel mezzo della lotta. Per favore, continua a ricordare la nostra bellezza, forza e potenza. Black Parade celebra te, la tua voce e la tua gioia e gioverà alle piccole imprese di proprietà dei neri."

Beyoncé è tra le tantissime le star che stanno mandando un messaggio contro il razzismo in queste ultime settimane, dopo la morte di George Floyd e mentre le manifestazioni per chiedere giustizia per tutti inondano le strade delle città americane. QUI puoi leggere i nomi delle celebrità che stanno usando i loro social per veicolare importantissimi contenuti.

ph: getty images