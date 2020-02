Beyoncé ha cantato “XO” e “Halo” in memoria di Kobe Bryant e della figlia Gianna

<3

Lunedì 24 febbraio si è svolto allo Staples Center di Los Angeles il Kobe Bryant Memorial, cerimonia in onore del campione di basket e della figlia Gianna, scomparsi in un tragico incidente in elicottero lo scorso gennaio.

Alla commemorazione hanno preso parte star dell'NBA, della musica e dello spettacolo. Tra le performance che hanno più emozionato i presenti c'è senza dubbio quella di Beyoncé, che ha cantato "XO" e "Halo" accompagnata da un coro e da una band.

Poco dopo aver intonato i primi versi di "XO", la cantante ha pronunciato queste parole prima di ricominciare di nuovo la sua performance: "Sono qui perché voglio bene a Kobe e questa era una delle sue canzoni preferite. Voglio ricominciare di nuovo, ma vorrei farlo tutti insieme, vorrei che cantaste così forte da fargli sentire il vostro amore".

Di seguito puoi vedere il video della toccante esibizione.

💜💛 @Beyonce pays tribute to Kobe and Gigi Bryant with a couple of his favorite songs pic.twitter.com/HIfTfWmtlS — The Association on FOX (@TheAssociation) February 24, 2020

Beyoncé e Kobe Bryant erano diventati amici nel 1999, quando lo sportivo era apparso nel video delle Destiny's Child "Bug A Boo".

Al Kobe Bryant Memorial era presente anche la moglie Vanessa, che ha tenuto un commovente discorso per il marito e la figlia scomparsi.

“He was my everything.”



Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

ph: getty images