Beyoncé: perché i fan sono convinti che sarà lei a cantare la colonna sonora del prossimo film di 007

Regola numero uno che i suoi fan conoscono molto bene: quando Beyoncé posta qualcosa non è mai casuale. Partendo da questo, ora possiamo raccontarti cosa è successo in queste ore che tanto ha scatenato la fantasia del pubblico della cantante.

L'8 gennaio Queen B ha condiviso su Instagram un immagine di lei ai Golden Globes mentre beve un Martini. Il cocktail in questione non è solo il suo preferito, ma anche quello prediletto da James Bond. In molti nel suo fandom hanno pensato che potrebbe essere un indizio nascosto per iniziare a comunicare al mondo intero che sarà lei a cantare il tema principale della colonna sonora del nuovo film di 007, intitolato No Time to Die.

The rumored feature in the new James Bond film soundtrack.



1. The clock in the IVY PARK x Adidas ad points to 4 and 10. The new James Bond film, “No Time To Die”, will be released on April 10 (4/10) in the US.



2. James Bond’s signature drink is a Martini. #Beyonce #beyhive pic.twitter.com/WGmBnZHnia — Sophia Aguila (@Piaaguila28) January 10, 2020

Ad avvalorare questa teoria anche il fatto che Beyoncé aveva fatto la stessa cosa anche prima di rilasciare il suo iconico album "Lemonade". Se ricordi bene, in tempi non sospetti aveva pubblicato una foto di lei con in mano un limone.

Could @Beyonce be dropping a hint that she's singing the new James Bond theme tune for No Time To Die? Mrs Carter previously posted a photo with a lemon before dropping suprise new album, Lemonade...🍸🍋#NoTimeToDie #Beyonce pic.twitter.com/6NmAwJtTKr — Headliner Magazine (@HeadlinerHub) January 10, 2020

In attesa di scoprire nuovi sviluppi sulla faccenda, QUI puoi vedere il trailer ufficiale di No Time to Die dove - oltre al protagonista Daniel Craig - appare anche un irriconoscibile Rami Malek!

ph: getty images