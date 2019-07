Best Summer Song Ever: corri a votare i tormentoni del passato sulle Instagram Stories di MTV Italia

4° e ultima manche

Best Summer Song Ever è ufficialmente entrata nella fase finale! Sulle Instagram di MTV Italia potrai votare l'ultima manche della sfida della bella stagione.

Ad attenderti troverai 20 slide con le canzoni che hanno segnato le ultime 10 estati. Pollice in alto per quelle che hai amato (e continui ad amare) di più, per le altre pollice basso.

Tra pochissimo, a conclusione di questo nuovo round di sfide, eleggeremo la Best Summer Song Ever grazie ai tuoi voti e a quelli dei tuoi amici. Forza, passaparola!

Nel frattempo puoi tenere costantemente d'occhio la classifica aggiornata cliccando qui. Al momento è in testa "Summer" di Calvin Harris, ma con le ultime votazioni il podio può essere stravolto.

La a quarta e ultima sfida di Best Summer Song Ever ti aspetta sulle nostre Instagram Stories!

ph: ufficio stampa + getty images