Benji & Fede: guarda il video del nuovo singolo “Sale” feat. Shari

Benji & Fede hanno pubblicato il video ufficiale del singolo "Sale", primo assaggio del loro nuovo album di inediti intitolato "Good Vibes", in arrivo il 18 ottobre.

La canzone è stata realizzata dal suo insieme a Shari, giovane cantautrice di soli 16 anni. Una scelta fortemente voluta da Benji & Fede, che l'hanno raccontata con queste parole:

"Chi conosce la nostra storia sa quanto è stato difficile a inizio carriera trovare spazio nel mondo della musica, lottando solo con le nostre forze, senza la spinta di un talent show o di un qualsiasi programma televisivo.

Abbiamo ricevuto tanto dal pubblico e ora pensiamo sia arrivato il momento di dare indietro alle persone e aiutare nuovi artisti emergenti, proprio come eravamo noi 5 anni fa. Per questo nel primo dei featuring del nuovo disco abbiamo guardato oltre ai nomi più famosi e conosciuti, e abbiamo deciso di premiare il talento incredibile di Shari, una cantautrice di soli 16 anni. Credeteci quando vi diciamo che sentirete parlare di questa ragazza per tanti, tanti anni."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benji & Fede (@benjiefede) in data: 1 Ott 2019 alle ore 10:30 PDT

"Good Vibes" di Benji & Fede conterrà altri featuring, come quello con Nek. QUI puoi conoscere la tracklist del disco, il quarto della loro carriera.

ph: ufficio stampa Warner Music