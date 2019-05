Benji & Fede: novità in arrivo il 31 maggio?

Qualcosa bolle in pentola

Fan di Benji & Fede, un po' di attenzione per favore! A quanto pare il duo ha in serbo una super sorpresa. Tutto è iniziato pochi giorni fa, quando sul loro account Twitter hanno pubblicato le parole "Dove e quando", seguite il giorno dopo dalla data "31 maggio", ovvero il prossimo venerdì.

Dove e Quando — Benji & Fede (@BenjieFede) 24 maggio 2019

Ovunque. 31 Maggio. — Benji & Fede (@BenjieFede) 25 maggio 2019

Al momento non sappiamo dirti con esattezza cosa hanno in serbo Benji & Fede, ma potrebbe trattarsi - usare il condizionale è d'obbligo - del loro nuovo singolo estivo. Lo scorso hanno ti avevano fatto ballare con "Moscow Mule", estratto dal loro ultimo album in studio "Siamo Solo Noise", che il 2 marzo ha compiuto un anno.

Oggi è 1 anno di Siamo Solo Noise 🖤

Grazie per il supporto che ci avete dato, che va molto oltre ai dischi d’oro e di platino che sono arrivati con questo ultimo progetto discografico. Siete la nostra forza. #SiamoSoloNoise pic.twitter.com/fqtufTbGGV — Benji & Fede (@BenjieFede) 2 marzo 2019

L'annuncio che stanno per fare Benji & Fede è il primo dopo il periodo di pausa dalle scene che si sono presi dopo l'ultimo tour nei club.

ph: ufficio stampa Warner Music