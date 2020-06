Benji & Fede hanno riprogrammato il loro ultimo concerto all’Arena di Verona a maggio 2021

Il 3 per la precisione

Il concerto evento di Benji & Fede originariamente in programma a maggio di quest'anno all'Arena di Verona e annullato a causa dell'emergenza sanitaria è stato riprogrammato: si terrà il 3 maggio 2021, esattamente un anno dopo.

I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Di seguito puoi dare un'occhiata a prezzi!

VIP Package Experience: € 120,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Poltronissima Silver Numerata: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

Poltrona Numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Gradinata 1 Numerata: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Gradinata 2 Non Numerata: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Lo show sarà l'ultimo del suo modenese. "Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita - hanno scritto Benji & Fede in un lungo messaggio rivolto ai fan pubblicato via social a febbraio - abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile. Vi vogliamo bene."

