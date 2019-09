Benji & Fede hanno collaborato con Nek nella loro nuova canzone “Safari”

Boom!

Tra le canzoni presenti nel nuovo album di Benji & Fede "Good Vibes" ci sarà anche "Safari", featuring realizzato con Nek.

Il duo ha raccontato ai fan della super collaborazione con queste parole:

"Siamo nati e cresciuti in un mondo che, a modo suo, cerca di ingabbiarci entro confini che non ci appartengono veramente. Dentro di noi, però, vive ancora uno spirito selvaggio e animale che aspetta solo il momento giusto per risvegliarsi. Come in un Safari. Un ringraziamento enorme va a Nek, un grandissimo artista, amico e fratello maggiore con cui abbiamo collaborato per creare questa bomba incredibile. Grazie davvero per averci donato la tua voce e la tua grande esperienza in questa canzone."

Nel post che trovi di seguito condiviso da Benji & Fede c'è anche un assaggio del testo di "Safari"!

Anche Nek è entusiasta della collaborazione!

Ne hanno fatta di strada.

Ne hanno fatta di strada.

Hanno energia da vendere.@BenjieFede mi hanno proposto di registrare un featuring per il loro nuovo album... è finita come scoprirete ascoltando SAFARI! 😎#Safari #ModenaRulez

"Good Vibes" vedrà la luce il 18 ottobre e sarà il quarto album di inediti di Benji & Fede. Stay tuned per conoscere tutti i prossimi aggiornamenti!

ph: press