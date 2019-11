Benji & Fede in concerto all’Arena di Verona: ecco tutto quello che c’è da sapere

Prezzi dei biglietti compresi

Sorpresa! Benji & Fede hanno appena annunciato uno speciale concerto in programma all'Arena di Verona domenica 3 maggio 2020.

A proposito della data, il duo ha dichiarato:

"Sarà l'evento più importante della nostra carriera: in una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Per noi è un grande traguardo, sarà una festa incredibile per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album".

I biglietti per il concerto di Benji & Fede all'Arena di Verona saranno disponibili su ticketone.it da venerdì 15 novembre ore 14.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 novembre alle ore 11.00.

Di seguito puoi sbirciare i prezzi:

VIP Package Experience: € 120,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Poltronissima Silver Numerata: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

Poltrona Numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Gradinata 1 Numerata: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Gradinata 2 Non Numerata: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Il VIP Package Experience include:

- Un biglietto di Poltronissima Gold

- Early Entry: accesso prioritario alla venue

- Accesso esclusivo al soundcheck di Benji & Fede prima dello show

- Gadget omaggio

L'ultimo album di Benji & Fede si intitola "Good Vibes" ed è uscito il 18 ottobre. In occasione della presentazione del progetto, noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrarli e di realizzare una video intervista che puoi vedere qui sotto.

ph: ufficio stampa