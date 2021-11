Benee live in Italia a maggio: annunciato un concerto a Milano

Dai un'occhiata ai prezzi dei biglietti ;)

Benee ha annunciato le date del tour mondiale 2022 e tra queste ce n'è una anche in Italia! La giovane cantautrice neozelandese sarà in concerto al Fabrique di Milano il prossimo 20 maggio.

I biglietti - posto unico € 21,00 + diritto di prevendita - saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 18 novembre; mentre la vendita generale sarà aperta a partire da venerdì 19 novembre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Benee si è fatta conoscere in tutto il mondo (Italia compresa) nel 2020 grazie al singolo "Supalonely". A ottobre ha pubblicato il nuovo singolo "Doesn’t Matter" che affronta il tema della salute mentale.

L'artista ha descritto il brano così:

"Sembra passato molto tempo da quando ho pubblicato della musica. Quest'anno è stato molto difficile per me e per molte altre persone, ho avuto momenti in cui mi sono sentito davvero a disagio. Ho scritto 'Doesn't Matter' durante uno di questi periodi in cui mi sono sentito veramente sopraffatta, ansiosa e bloccata. Mi è stato diagnosticato un disturbo ossessivo compulsivo, che in realtà mi ha aiutato a capire meglio me stessa. Questa canzone riflette su come sarebbe sentirsi veramente spensierati e su quanto sarebbe più facile la vita vissuta in quel modo. A volte, è difficile per le persone che non soffrono di ansia o depressione capire davvero com'è per noi. Le persone che ti dicono di non preoccuparti o che ti dicono 'Non è importante' non capiscono che non è così semplice come credono. Io ho ricevuto aiuto per imparare a gestire la mia ansia e depressione, quindi voglio che anche gli altri sappiano che c'è, esiste, una via d'uscita".

ph: ufficio stampa