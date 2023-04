I Baustelle sul nuovo album “Elvis”: «Togliere e andare all’essenza è la chiave di questo disco»

Te lo raccontano nella nostra video intervista

Tra i New Music Friday più attesi di oggi, venerdì 14 aprile, c'è senza dubbio il nuovo album in studio dei Baustelle. Si tratta del nono disco di inediti della band, si intitola "Elvis" come il re del rock e segna il ritorno della formazione toscana (ma milanese d'adozione) 5 anni dopo il precedente progetto "L'amore e la violenza - Vol. 2".

I Baustelle sono tornati nell'unico modo per loro possibile, ovvero ritornando a fare del sano rock - motivo per il quale hanno scelto di intitolare l'album così - e andando all'essenza della cose, come ci hanno raccontato Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi nella video intervista che trovi qui sotto.

Il gruppo presenterà dal vivo "Elvis" nel corso di un tour primaverile nei principali club italiani già da tempo sold out. In caso non avessi fatto in tempo ad acquistare i biglietti non temere, i Baustelle saranno in tournée anche questa estate. Clicca qui per dare un'occhiata al calendario concerti!

Questa, invece, la tracklist di Elvis che comprende anche i singoli già pubblicati "Contro il mondo" e "Milano è la metafora dell'amore".

1. Andiamo ai rave

2. Contro il mondo

3. La nostra vita

4. Milano è la metafora dell’amore

5. Jackie

6. Los Angeles

7. Betabloccanti cimiteriali blues

8. Gran Brianza Lapdance Asso di cuori Stripping Club

9. Il Regno dei cieli

10. Cuore

ph: ufficio stampa