“Bando” di Anna è disco d’oro!

"B-b-Bando sopra il Booster"

Il successo di "Bando", la canzone della giovanissima e talentuosa Anna, è inarrestabile! Il brano è appena stato certificato disco d'oro da FIMI/GFK.

Questo riconoscimento è solo l'ultimo in ordine di tempo conquistato da "Bando": sui principali strore digitali ha superato le 10 milioni e 400 mila riproduzioni e, sempre in termini di stream, il secondo paese dopo l’Italia sono gli Stati Uniti seguiti poi da Francia, Germania e Gran Bretagna.

Anna alla conquista del mondo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AYYY ANNA🦋 (@annapep3) in data: 28 Gen 2020 alle ore 5:21 PST

A soli 16 anni, Anna è diventata la più giovane artista arrivata in vetta alla classifica ufficiale italiana Fimi/GFK dei singoli. Risultato confermato lo scorso venerdì per la seconda settimana consecutiva. Prima di lei non ci era riuscito nessuna artista donna, uomo e nemmeno gruppi.

ph: press