Il video dei Backstreet Boys che cantano “I Want It That Way” da casa ti svolterà la giornata

Tell me whyyyyy

Anche i Backstreet Boys ti ricordano quanto è importante seguire #IoRestoACasa e mantenere l'isolamento sociale con questa magica reunion che ha fatto sognare tantissimi nostalgici degli anni '90.

In collegamento dalle rispettive abitazioni, Nick (Las Vegas), Brian (Atlanta), Kevin (Los Angeles), Howie (Olrlando) e A.J. (Los Angeles) hanno cantato una memorabile versione di "I Want It That Way", brano contenuto in "Millenium", terzo album in studio dei Backstreet Boys uscito il 18 maggio 1999.

Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

Le performance casalinghe dei Backstreet Boys fanno parte di Elton John's iHeartRadio's Living Room Concert for America, il progetto benefico organizzato dall'artista inglese per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Da casa si sono esibiti anche altri nomi illustri della musica come Alicia Keys, Dave Grohl, Billie Eilish & Finneas, Camila Cabello, Shawn Mendes e Billie Joe Armstrong dei Green Day.

ph: getty images