Axos e Lele Blade insieme nel nuovo singolo “Banlieue”

Axos e Lele Blade hanno unito le forze! Oggi, mercoledì 26 agosto, è uscita la loro collaborazione intitolata "Banlieue".

Visualizza questo post su Instagram Banlieue feat. @leleblade fuori a mezzanotte Un post condiviso da AXOS (@axos_official) in data: 25 Ago 2020 alle ore 5:00 PDT

Il mood del pezzo te lo spiega Axos con queste parole:

"Con 'Banlieue' abbiamo creato un collegamento con l’inferno di ognuno. Quell’inferno in cui il bisogno d’amore ha superato la rabbia. In cui l’unione ha reso le fiamme dolci carezze. Prima di ogni assalto è giusto fare una festa. Prima di ogni gesto importante è giusto scaricare i nervi. Lasciarsi andare. Ricongiungersi all’aria per alimentare il fuoco, per ossigenare le fiamme che ci bruciano dentro. L’amore che il mondo non ha mai saputo accogliere."

Ora non ti resta che alzare il volume e cliccare play qui sotto!

ph: press