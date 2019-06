Avril Lavigne ha annunciato le date del tour di “Head Above Water”, ma per l’Europa c’è da aspettare

Dita incrociate

Lunedì 24 giugno Avril Lavigne ha annunciato il suo primo tour negli Stati Uniti dopo 5 anni. Si tratta di una serie di concerti che si terranno nelle principali città americane a settembre e ottobre 2019, durante i quali la cantante presenterà i brani del suo ultimo album "Head Above Water", oltre agli storici successi della sua carriera.

Al momento da Avril non è giunta ancora nessuna notizia su una probabile leg europea del tour. Speriamo solo che se sarà in programma ci sia anche (almeno) una data in Italia!

Nell'attesa di saperlo, qui sotto puoi dare un'occhiata al calendario dei concerti negli Stati Uniti:



Settembre

14 – Seattle, WA @ Paramount Theatre

15 – Portland, OR @ Keller Auditorium

17 – Oakland, CA @ Fox Theater

18 – Los Angeles, CA @ The Greek Theatre

21 – Denver, CO @ Paramount Theatre

24 – Minneapolis, MN @ State Theatre

26 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

28 – Detroit, MI @ Fox Theatre

Ottobre

1 – New York, NY @ Pier 17 South Street Seaport

3 – Boston, MA @ Orpheum Theatre

5 – Wallingford, CT @ Oakdale Theatre

6 – Toronto, ON @ Sony Centre For Performing Arts

8 – Pittsburgh, PA @ Roxian Theatre

9 – Washington, DC @ MGM National Harbor

11 – Philadelphia, PA @ XCite Center Parx Casino

"Head Above Water" è un disco molto importante per Avril, che arriva dopo anni difficili durante i quali ha dovuto affrontare la malattia di Lyme. Racconta bene questo periodo buio nella title track dell'album, singolo uscito lo scorso settembre e che puoi riascoltare di seguito.

ph: ufficio stampa