Avril Lavigne finalmente live in Italia: annunciato un concerto a Milano

Ecco tutto quello che c'è da sapere

La notizia che i fan italiani stavano aspettando da anni è finalmente arrivata: Avril Lavigne ha annunciato un concerto nel nostro Paese!

La leg europea del suo Head Above Water World Tour partirà proprio da Milano il 16 marzo 2020, quando la cantante canadese si esibirà al Fabrique.

Di seguito trovi tutte le informazioni utili per partecipare allo show: che la corsa ai biglietti abbia inizio!

- la prevendita #MyLiveNation avrà inizio alle ore 9:00 di mercoledì 16 ottobre e durerà 48 ore. Per accedere basta registrarsi gratuitamente su livenation.it

- la vendita generale aprirà alle ore 9:00 di venerdì 18 ottobre su Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati

Per ogni biglietto acquistato verranno devoluti 2,00€ a The Avril Lavigne Foundation, che si occupa di supportare e aiutare le persone colpite dalla malattia di Lyme, disabilità e con problemi gravi di salute.

La tournée mondiale di Avril prende il nome dal suo ultimo album in studio "Head Above Water", uscito a febbraio 2019. Si tratta di un disco molto importante per lei, che arriva dopo anni difficili durante i quali ha dovuto affrontare la malattia di Lyme. Racconta bene questo periodo buio nella title track dell'album.

ph: ufficio stampa, credito David Needleman