Avicii: guardalo nel video di “Heaven”, girato durante un suo viaggio in Madagascar

L'indelebile ricordo di Avicii rivive nel video di "Heaven", uno dei brani del suo album postumo "TIM", uscito il 6 giugno 2019.

Visualizza questo post su Instagram Hey brother ✌️ Un post condiviso da Avicii (@avicii) in data: 26 Gen 2018 alle ore 10:05 PST

Nella clip si vede il dj svedese - scomparso a soli 28 anni il 20 aprile dello scorso anno - durante un viaggio in Madagascar, dove aveva trascorso 19 giorni dopo il suo ultimo live a Ibiza.

Levan Tsikurishvili, il regista del video di "Heaven", ha raccontato che in occasione di quella vacanza fece delle riprese ad Avicii e di essere tornato in Madagascar dopo la sua morte "per ricordare Tim, per onorare la sua eredità e per ricreare i ricordi che rimarranno con noi per sempre".

La voce che senti in "Heaven" è del frontman del Coldplay Chris Martin, che con Avicii l'ha registrata nel 2014. Due anni dopo, nel 2016, Tim ha prodotto la versione finale della canzone.

ph: getty images