Ariana Grande: questo rapper ha campionato la voce della cantante nel promo Givenchy e ci ha fatto una canzone

Rimarrai a bocca aperta

Il video del promo con il quale Givenchy ha annunciato Ariana Grande come nuovo volto ha colpito l'attenzione di molti. Nella clip - in bianco e nero - si vede Ari di spalle far ciondolare il suo lungo ponytail seguendo il tempo della sua voce. Uno spot decisamente a effetto, che ha fatto breccia nel cuore di Sage The Gemini, autore, producer e rapper americano.

Visualizza questo post su Instagram #ARIVENCHY: @ARIANAGRANDE IS THE NEW FACE OF GIVENCHY. #GIVENCHYFAMILY Un post condiviso da GIVENCHY (@givenchyofficial) in data: Mag 10, 2019 at 7:15 PDT

L'artista ha campionato il canto di Ariana nella campagna Givenchy e lo ha usato come base per una nuova canzone, dove ha aggiunto alcuni versi in freestyle. Scommettiamo che il risultato ti lascerà senza parole?

I ain’t humble no more fuck all these niggas pic.twitter.com/y6UztK2ZQk — Fasi (@SageTheGemini) 16 maggio 2019

Questa produzione deve aver essere giunta alle orecchie di Ariana Grande, dato che ha messo like al video postato da Sage The Gemini su Instagram.

Ari approved!

ph: getty images